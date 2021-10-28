За 9 месяцев 2021 года Сбер получил рекордную прибыль за всю свою историю

Чистая прибыль группы "Сбер" по международным стандартам финансовой отчетности за девять месяцев 2021 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75,1%, до 978,1 млрд рублей.

За третий квартал прибыль группы составила 343,3 млрд рублей, что на 28,3% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

"За девять месяцев 2021 года "Сбер" заработал 978 млрд рублей чистой прибыли - рекордный уровень за всю историю. Рентабельность капитала составила 25,8%", - сказала финансовый директор "Сбера" Александра Бурико.











