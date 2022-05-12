Профицит бюджета РФ в январе-апреле составил 2,7 триллиона рублей

По заявлению президента РФ Владимира Путина, консолидированный бюджет РФ в январе-апреле исполнен с профицитом 2,7 трлн рублей:

"За январь-апрель профицит консолидированного бюджета РФ составил 2,7 трлн рублей. Притом что расходы бюджетов в это время также заметно подросли благодаря принятым решениям по опережающему финансированию проектов развития и авансирования закупок".

Вместе с тем, федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом как минимум 1,6 трлн рублей. Министр финансов Антон Силуанов: