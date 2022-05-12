Профицит бюджета РФ в январе-апреле составил 2,7 триллиона рублей

По заявлению президента РФ Владимира Путина, консолидированный бюджет РФ в январе-апреле исполнен с профицитом 2,7 трлн рублей:
"За январь-апрель профицит консолидированного бюджета РФ составил 2,7 трлн рублей. Притом что расходы бюджетов в это время также заметно подросли благодаря принятым решениям по опережающему финансированию проектов развития и авансирования закупок".
Вместе с тем, федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом как минимум 1,6 трлн рублей. Министр финансов Антон Силуанов:
"Все доходы, которые мы соберём, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам - не хватит. Чем замещать эти выпадающие доходы у государственных внебюджетных фондов? Деньгами федерального бюджета. Где взять деньги федеральному бюджету? В Фонде национального благосостояния (ФНБ). То есть эти объёмы отсрочки 1,1 трлн и 540 млрд рублей во втором и третьем квартале будут компенсированы дополнительными расходами в текущем году из федерального бюджета государственным внебюджетным фондам. Вот это первый объём, который потребует увеличения дефицита бюджета".