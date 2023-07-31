Сестра миллиардера Олега Бурлакова пошла на принцип

В Санкт-Петербурге на 9 августа назначено заседание кассационной инстанции в процессе по признанию двухлетней Николь Шевцовой дочерью и, соответственно, одной из наследниц Олега Бурлакова.





За непризнание Николь дочерью миллиардера борются его сестра Вера Казакова и ее муж Николай Казаков. Вдова бизнесмена Людмила Бурлакова и его законные дочери Елена и Вероника, поддерживают признание отцовства Олега Леонидовича. Совместное проживнаие Бурлакова с матерью Николь Софией Шевцовой было одной из возможных причин иска о расторжении брака со стороны Людмилы Бурлаковой, но бракоразводный процесс не завершился к дате смерти Олега Бурлакова 21 июня 2021 года.

Процесс установления отцовства девочки Николь длится почти полтора года. Суд первой инстанции (Выборгский районный суд Санкт-Петербурга) признал Олега Бурлакова отцом Николь своим решением от 11 марта 2022 года. Супруги Казаковы и частное лицо Евгений Гинзбург в статусе отказополучателя подали апелляционную жалобу с просьбой отменить решение суда.

Опровергнуть результаты генетической экспертизы невозможно. Однако супруги Казаковы в ходе процесса пробовали настаивать на версии, что отцом Николь мог быть любой мужчина − родственник Олега Бурлаков. Одновременно сторона Казаковых считает, что беременность Софии Шевцовой могла наступить в результате незаконных манипуляций с биоматериалами Олега Бурлакова.

Подачу Верой Казаковой и ее мужем кассационной жалобы можно расценить исключительно как попытку пойти на принцип ради затягивания процесса и, вероятно, простым нежеланием отдавать наследство жене и дочерям Олега Бурлакова. Апелляционный суд настолько детально исследовал дело, что обнаружить в нем что-то новое не представляется реальным.

Апелляционный суд провел огромную работу, его решение занимает 29 страниц. Legal.Report рассказывал о процессе, в ходе которого было проведено несколько молекулярно-генетических экспертиз с разными наборами биоматериалов. С вероятностью 99,99% экспертиза подтвердила отцовство Олега Бурлакова в отношении Николь Шевцовой. По биоматериалам Олега Бурлакова и Веры Казаковой с вероятностью 99,7% было установлено, что они являются братом и сестрой, то есть Николь − племянница Веры Казаковой.Апелляция не нашла ничего противозаконного в процессе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), который привел к появлению на свет Николь. Суд также отказал Вере Казаковой в ее версии о наличии неизвестного отца девочки из рода Бурлаковых, так как такая версия полностью противоречила всем известным обстоятельствам отношений Софии и Олега, показаниям свидетелей об их совместном проживании и медицинским отчетам об операциях ЭКО.Кассационная инстанция (заседание которой назначено на 21 августа), скорее всего, подтвердит решения двух предыдущих судов, после чего у Софии Шевцовой как законной представительницы двухлетней Николь появится возможность потребовать пересмотра решений двух московских судов, Люблинского районного суда в октябре 2022 года и апелляционного Московского городского суда в апреле 2023 года, которые признали единственными наследниками Олега Бурлакова его Веру и Николая Казаковых. Основанием для признания стала копия «завещания», якобы написанная Олегом Бурлаковым и сейчас хранящаяся у нотариуса в Монако. Этот написанный от руки текст на двух сторонах блокнотного листа без места составления − единственный аргумент Казаковых в споре о судьбе миллиардного состояния.