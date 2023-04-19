Путь России изменился, так как Гегемон заточил мир под себя, под свой карман.

Исторически власть имущими во всех странах мира были недовольны. Всегда идет некая борьба между различными политическими течениями, каждое из которых соблазняет и обещает. В истории еще не было ни одной победившей оппозиции или победившего течения, которое по прошествии времени было бы симпатичным для тех, кто их выбрал. Некоторые эксперты считают, что якобы все причины проблем России связаны с тем, что нет обновления власти, якобы все проблемы будут решены только благодаря обновлению власти. Увы! Все не так просто!





Существуют факторы, которые связаны с общей мировой постмодернистской ситуацией. Сама эпоха, задаваемая Гегемоном извращает сущности многих вещей. Есть политические проблемы, которые имеют место в любой стране. Есть тупики и катастрофы, которых не избежать, даже если в какой-нибудь стране победит новый и хороший политик. Это связано с тем, что в эпоху постмодернизма авторство в политике исчезло. Западные постмодернисты уже давно осознали, что мир, который отстроен заточён под Гегемон и его карман, превратился в мнимое политическое разнообразие, которое в действительности является одним и тем же и помазан экспансионистским зеленым долларом.

Многие новоявленные политики часто не понимают вышесказанного. Их программы не учитывают этих особенностей нашей эпохи. Эти новоявленные политики считают, что новое всегда якобы лучше и только на одной лишь новизне хотят победить. Но, увы, новое в эпоху постмодернизма, невозможно!





Кроме того, новоявленные политики делают ставку лишь на критику старой власти. А критика это не конструктивность. Критика может вести и к деструктивности. Несмотря на то, что семья бывает уродливой, она может быть животворящей и иметь глубокие корни. Поэтому такой семье никто никогда не порекомендует развода и разрушения. Никто не порекомендует изменить и передать семью в руки нового мужа или новой жены.





Анализ всех многих новоявленных оппозиционеров, которые часто балаболят всякие домыслятины, в конце концов, желают только разрушения. Всё это близорукий эмоциональный подход, все это основано на некоей манипуляции слабостями обывателя. При этом, необходимо различать проблему Отечества от проблемы власти, но именно на этом манипулируют новоявленные политики. Они желают разрушить, они желают на основании антипатий к исходной власти разрушить всё, не имея четкой концепции. При этом эти новоявленные политики часто не имеют адекватного понимания мира, на основании которого бы могли убедить народ в том, что они действительно могут помочь своей стране. Они имеют только авантюрные обещания. Поэтому, с моей точки зрения, когда эти новоявленные политики говорят о том, что необходимо протянуть руку народу и помочь ему, то это означает только одно - обманным способом воспользоваться народом как средством.





Красивый тезис, дескать, народу чего-то не дали и придет тот, который что-то даст народу. А что он может дать народу? Неужели проблема сейчас заключается только в том, что все проблемы России связаны с тем, что-то народу не дали! Вряд ли это так. Если глубоко проанализировать механизм того, что происходит в стране, то причины не в том, что народу что-то не дали.





Есть другие факторы, причины и механизмы из-за которых имеют место злободневные проблемы ( см ниже). Это намного сложнее. Это не так плоско и близоруко, как рисуют это различные новоявленные представители домыслятины, выступающие из-за рубежа по своим видео-каналам. Они соблазняют на различные проекты, пользуясь безграмотностью российского обывателя. Тот, кто глубоко понимает философию политики и философию современной эпохи, этих соблазнителей видит объективно.





У новоявленных политиков имеет место расчет на эмоциональный выбор, на какие-то настроения масс, которые были бы бурными и решительными. К чему всё это приводило мы исторически уже знаем.

Поэтому, с моей точки зрения, российский обыватель должен подтягивать свою эрудицию в сфере философии и истории политики . Новоявленные политики обещают, дескать, мы придем и дадим что-то народу , протянем руку. Это уже было и народ очередной раз может быть обманут и использован.





Таким образом, порой, бывают такие внешние условия существования семьи, когда лучше иметь уродливую семью с глубокими корнями, которая отстояла внешние авантюры, но выжила! Это важно, так как сейчас стоит вопрос существования России. Навязывать живой семье неизвестный проект с риском исчезновения самой семьи, это преступление!





Оппозиция желает опять наскочить на традиционную волну, с помощью которой раньше совершались политические авантюры в различных странах. Это мы уже проходили. Мир поменялся и нужны иные подходы. Эти новоявленные политики не понимают новой эпохи, не понимают современной философии политики. Использовать классические традиционные подходы, с помощью которых раньше обманывали народ, это неадекватно. Обыватель должен это знать!

Более того, необходимо отметить, что оппозиция часто избегает темы тлетворного влияния Гегемона на весь мир. Она желает воспользоваться капиталом Гегемона. Они хотят на деньгах Гегемона прийти к власти в России. Это известно и на этот счёт имеет место много расследований различных авторитетных политологов.





Было время, когда Россия, казалось бы приняла рыночную экономику. Увы! Начиная с какого-то момента Россия стала сокращать составляющие своей рыночности в своей экономике. Часто это приписывают новой власти. Реально все это не так. Есть объективный процесс, согласно которому США отстроили мир так, что если какие-либо международные субъекты будут вводить рыночные механизмы, то они потеряют себя и свою субъектность. Оказалось, что Гегемон настолько опередил развитие мировой экономики, настолько отстроил заранее такие мировые экономические условия, при которых, если какой-то международный субъект впустит в себя рыночную экономику, то он будет обречен стать придатком Гегемона. Гегемон заточил мир под себя, под свой карман!





Но было время, когда таких условий не было и поэтому в это время Россия ринулась в рыночную экономику. На определенном этапе произошло осознание того, что мировая гегемонная экономика такова, что опасно полностью отдаваться рыночным механизмам. Опасно потому, что это чревато тем, что можно потерять страну. Всё это, в конце концов, ведет к разрушению целостности государства. Рыночная экономика, которая входит в любую страну, обречена. Именно так заточен мир! И мир заточен под Гегемона!





Более того, Россия уже пыталась на паритетных и справедливых экономических основаниях взаимодействовать с Европой и с различными западными крупнейшими экономическими субъектами мира, но была отторгнута. Россия почувствовал дискриминацию. Она почувствовала, что никогда не будет рядоположена с экономическими субъектами, которые являются лидерами мировой экономики. Именно поэтому впускать и сохранять в себя рыночную экономику было бы опасно для России. Именно поэтому Россия взяла крен на сосредоточение своих капиталов в рамках крупнейших госкорпораций. Это и спасло Россию.





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин