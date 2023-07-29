В Британии прошёл ЛГБТ-парад в поддержку Украины

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В британском Ливерпуле прошёл ЛГБТ-парад в поддержку Украины, в котором приняли участие несколько тысяч ЛГБТ с украинскими флагами. Имеются фотографии.
В Британии мужчины, называющие себя женщинами, используют женские раздевалки и туалеты в бассейнах.
В британской системе государственного здравоохранения (NHS) пациентам будут говорить, какое местоимение они должны использовать в отношении того или иного человека из персонала больниц (он/она/они), чтобы невзначай не задеть чувства "трансгендеров". Кроме того, "трансгендерам" собираются разрешить доступ в "однополые" помещения (туалеты, палаты и т.п.) вне зависимости от их собственного пола.
В США "трансгендер" Джейсон Майкл Ханн, убивший двоих своих детей в младенчестве, теперь заявляет, что является женщиной и называется "Джессика Мари Ханн"; его поместили в женскую тюрьму и за государственный счёт сделают импланты груди.



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APN.ru