В Британии прошёл ЛГБТ-парад в поддержку Украины

В британском Ливерпуле прошёл ЛГБТ-парад в поддержку Украины, в котором приняли участие несколько тысяч ЛГБТ с украинскими флагами. Имеются фотографии
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В британской системе государственного здравоохранения (NHS) пациентам будут говорить, какое местоимение они должны использовать в отношении того или иного человека из персонала больниц (он/она/они), чтобы невзначай не задеть чувства "трансгендеров". Кроме того, "трансгендерам" собираются разрешить
доступ в "однополые" помещения (туалеты, палаты и т.п.) вне зависимости от их собственного пола.
В США "трансгендер" Джейсон Майкл Ханн, убивший двоих своих детей в младенчестве, теперь заявляет, что является женщиной и называется "Джессика Мари Ханн"; его поместили в женскую тюрьму и за государственный счёт сделают импланты груди.