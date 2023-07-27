 

Горловка обстреляна зажигательными снарядами, в Донецке семеро раненых

Комбайнёр ранен (и осколками снаряда повреждён комбайн) при обстреле окраины посёлка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ.
Обстрелян хутор Олешня в Суджанском районе Курской области, повреждено частное домовладение.
Обстрелян Токмак в Запорожской области, пострадал один человек.
Один из жилых районов донецкой Горловки обстрелян зажигательными снарядами, информация о пострадавших уточняется. В Донецке в четверг 27 июля в результате украинских обстрелов ранения получили семеро мирных жителей, повреждены почти двадцать домов и автобаза.


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