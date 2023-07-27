Горловка обстреляна зажигательными снарядами, в Донецке семеро раненых

Комбайнёр ранен
(и осколками снаряда повреждён комбайн) при обстреле окраины посёлка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ.
Обстрелян
хутор Олешня в Суджанском районе Курской области, повреждено частное домовладение.
Обстрелян
Токмак в Запорожской области, пострадал один человек.
Один из жилых районов донецкой Горловки обстрелян зажигательными снарядами, информация о пострадавших уточняется. В Донецке в четверг 27 июля в результате украинских обстрелов ранения получили семеро
мирных жителей, повреждены почти двадцать домов и автобаза.