 

Мировой средний класс составил 17%

По данным исследовательского центра Пью (Вашингтон), средний класс в мире составляет всего 17,1% населения.
При этом людей с вышесредним доходом в мире 14,7%, с высоким -- 6,8%. Больше всего в мире людей с низким доходом -- 51%. Наконец, 10,4% названы "бедными".
Эти расчёты произведены исходя из того, сколько люди тратят в день. Бедные живут на менее чем два доллара в день; люди с низким доходом тратят в день от двух до десяти долларов; средним классом решено считать тех, кто тратит от 10 до 20 долларов в день; люди с доходом выше среднего тратят от 20 до 50 долларов в день; наконец, богатые расходуют более 50 долларов в день. 
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