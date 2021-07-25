Мировой средний класс составил 17%

При этом людей с вышесредним доходом в мире 14,7%, с высоким -- 6,8%. Больше всего в мире людей с низким доходом -- 51%. Наконец, 10,4% названы "бедными".

Эти расчёты произведены исходя из того, сколько люди тратят в день. Бедные живут на менее чем два доллара в день; люди с низким доходом тратят в день от двух до десяти долларов; средним классом решено считать тех, кто тратит от 10 до 20 долларов в день; люди с доходом выше среднего тратят от 20 до 50 долларов в день; наконец, богатые расходуют более 50 долларов в день.