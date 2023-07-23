Что известно об осложнениях после операций по "смене пола"

Проведённое в Университете Флориды исследование показало
, что люди, сделавшие операцию по "смене пола" (фактически это мастэктомия и вагинопластика) в течение последних пяти лет, испытывают фоновые боли (грудь, поясница, пах) в 81% случаев, испытывают боли во время занятий сексом в 57% случаев, теряют способность контролировать мочеиспускание в 29% случаев.
"Трансгендерные мужчины" (то есть женщины, называющие себя мужчинами), одержимые желанием доказать, что "мужчины могут беременеть", беременеют, но продолжают принимать гормон тестостерон, который является тератогенным, то есть нарушает развитие плода -- конкретно, развитие его гениталий. На критику "трансгендерные мужчины" отвечают
, что их противники слишком одержимы "нормальностью" плода, а они, если прекратят принимать тестостерон, перестанут выглядеть как мужчины, и это причинит им страдания.
Три года назад в Британии стали обязательными
школьные занятия, где десятилетних детей учат, что есть множество полов и из них можно выбирать.