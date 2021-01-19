 

Россияне считают нормальной пенсией втрое большую, чем средняя по России

 
Доход в размере 45,6 тыс. рублей позволит жителям РФ после выхода на пенсию поддерживать желаемый уровень жизни, показал опрос жителей крупных городов страны в возрасте от 45 до 60 лет, который провёл Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка. Эта сумма примерно втрое больше, чем средняя пенсия в России в 2021 году.

В некоторых городах сумма, в которую респонденты оценили ежемесячный комфорт на пенсии, оказалась больше: в Москве это 65,1 тыс. рублей, во Владивостоке - 57,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 55,4 тыс. рублей, в Хабаровске - 52,4 тыс. рублей, в Красноярске - 48,8 тыс. рублей. Ниже медианного показателя оказались ожидания жителей Пензы (39,9 тыс. рублей), Астрахани (38,8 тыс. рублей), Ульяновска (38,6 тыс. рублей), Рязани (38,5 тыс. рублей).

Отвечая на вопрос, что нужно для благополучной пенсии, 98% респондентов назвали собственное жилье, 97% - качественную медицину, 96% - полноценное питание, а также возможность заниматься спортом или другим хобби. Почти для стольких же участников опроса важно обладать современной бытовой техникой, иметь доступ к культурным ценностям и возможность самостоятельно организовывать свою жизнь. Собственный автомобиль обязателен для 77% опрошенных, а пользоваться помощью по дому хочет приблизительно треть жителей крупных городов.

 


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