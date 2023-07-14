Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов рассказал о приоритете мигрантов для Сбера

"Сбер уже давно славится своей непомерной любовью к выходцам из Средней Азии. Что видно даже по наружной рекламе, размещенной в Москве, с которой нам счастливо улыбаются эти трудолюбивые мигранты - "основа нашей экономики" и реальный доход для нашего ведущего банка".

"В своей особой любви российский Сбер пошел дальше рекламы и создал специальный ресурс правовой помощи отдельно для граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии - «Я в России», не только на русском, но и родных для них языках. Да, эта правовая помощь не бесплатная, хотя цены на основную подписку и отдельно для трудовых мигрантов прилично отличаются, разумеется, она ниже для граждан… иностранных государств. Интересен и перечень предоставляемых услуг, в том числе и решение таких вопросов, как миграционный учет и оформление ВМЖ. Отсюда мы можем предположить, что теперь "отстаивать интересы" мигрантов, возможно, включая и незаконных, будут специалисты Сбера".

Кабанов обратил внимание, что Сбербанк не создал отдельного ресурса для оказания правовой помощи гражданам-жителям новых территорий, да и региональное отделение в Крыму появилось в этом году. Зато Сбер открыто поддерживает среднеазиатских мигрантов:Кабанов отметил, что "Сбер является одним из основных лоббистов мигрантов и выгодополучателей от их приезда и присутствия в нашей стране".