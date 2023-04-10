 

Член СПЧ Кабанов: в РФ практикуется крышевание этнических преступных группировок

 

В России практикуется «крышевание» этнических организованных преступных группировок, заявил в своём телеграм-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. В пример он привёл недавнее убийство «группой таджиков по предварительному сговору» подростка в Челябинске после ссоры в интернете.

По словам Кабанова, власти региона демонстрируют «неровное и снисходительное» отношение к совершаемым представителями среднеазиатских и закавказских диаспор преступлениям. «Должны быть выявлены все продажные должностные лица, "крышующие" этнические ОПГ под видом диаспор, "крышующих" убийц и преступников. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы все виновные были наказаны», — сказал Кабанов.

 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что число тяжких преступлений, совершаемых мигрантами в РФ, выросло в пять раз. 


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