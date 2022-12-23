В СПЧ отметили связь роста насилия в отношении детей с наплывом мигрантов из Средней Азии

Рост преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении детей, имеет тесную связь с потоками мигрантов из Средней Азии, считает член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он обратил внимание на то, что есть немало случаев, когда преступления, в том числе гомосексуального характера, совершают не взрослые иностранцы, а их дети в школах, и отметил, что «если не признавать, что рост этих преступлений напрямую связан со значительным увеличением миграционных потоков, то невозможно организовать реально эффективное противодействие и решить заявленную задачу по профилактике».

Кабанов напомнил, что во многих российских городах сформировались целые районы, где граждане боятся отпускать жен и детей на улицу без сопровождения из-за потенциальных домогательств и нападений со стороны «скромных и неиспорченных» мигрантов. Кроме того, он обратил внимание на случаи, когда представители власти предпочитали обвинять российских девушек в недвусмысленном поведении, которым они якобы провоцируют «неискушенных» среднеазиатов.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что число случаев сексуального насилия в отношении детей в России выросло на 44% с 2010 года, пишет "Лента".