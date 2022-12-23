 

В СПЧ отметили связь роста насилия в отношении детей с наплывом мигрантов из Средней Азии

 

Рост преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении детей, имеет тесную связь с потоками мигрантов из Средней Азии, считает член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он обратил внимание на то, что есть немало случаев, когда преступления, в том числе гомосексуального характера, совершают не взрослые иностранцы, а их дети в школах, и отметил, что «если не признавать, что рост этих преступлений напрямую связан со значительным увеличением миграционных потоков, то невозможно организовать реально эффективное противодействие и решить заявленную задачу по профилактике».

Кабанов напомнил, что во многих российских городах сформировались целые районы, где граждане боятся отпускать жен и детей на улицу без сопровождения из-за потенциальных домогательств и нападений со стороны «скромных и неиспорченных» мигрантов. Кроме того, он обратил внимание на случаи, когда представители власти предпочитали обвинять российских девушек в недвусмысленном поведении, которым они якобы провоцируют «неискушенных» среднеазиатов.

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что число случаев сексуального насилия в отношении детей в России выросло на 44% с 2010 года, пишет "Лента". 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Показатели преступности среди мигрантов в РФ самые высокие за пять лет
» Под Новосибирском "этническая преступная группа" детей мигрантов избила русского мальчика
» В Екатеринбурге задержали приезжих из Средней Азии, занимавшихся пропагандой терроризма
» Число преступлений, совершаемых мигрантами в России, увеличилось
» Депутат от Единой России предложил ограничить доступ мигрантов к социальной инфраструктуре
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Телевидение и корень зла

Телевидение и корень зла

Хроника объявленного разрушения

Хроника объявленного разрушения

В ожидании Нового года

В ожидании Нового года

Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

47% американцев считают, что влияние США в мире уменьшилось

  • 21:47
  • 223

На Украине "возвращают в украинскую семью" и десятками тонн уничтожают русские книги

  • 21:24
  • 212

В Банке Грузии начали закрывать счета россиян

  • 21:19
  • 210

Совфед одобрил закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

  • 20:48
  • 214

В СПЧ отметили связь роста насилия в отношении детей с наплывом мигрантов из Средней Азии

  • 20:43
  • 216

Патриарх Кирилл видит угрозу в массовом наплыве в Россию инокультурных мигрантов

  • 22:02
  • 560
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru