Украинцы продолжают обстреливать Донецк и Горловку, ВС РФ соблюдают режим прекращения огня

7 января украинцы продолжили обстрел Донецка и попали прямо в кровлю многоквартирного жилого дома.
Была обстреляна Горловка, и в течение всего дня шёл миномётный обстрел российских позиций на лисичанском направлении.
Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что объединённая группировка российских войск "соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения... несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск до 24-х часов сегодняшнего дня".
Тем не менее бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заверил, что в ответ на украинские обстрелы на лисичанском направлении "наши не молчали, "подставлять левую щеку" у наших не в почёте".