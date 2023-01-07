несмотря на артиллерийские обстрелы вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск до 24-х часов сегодняшнего дня".

бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заверил , что в ответ на украинские обстрелы на лисичанском направлении "наши не молчали,

"подставлять левую щеку" у наших не в почёте".

Тем не менее