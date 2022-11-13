 

На Запорожье готовятся к удару ВСУ, украинцы обстреливают Донецк и Курскую область

 
Союзные силы в Запорожской области усиливают оборону на направлениях возможных ударов вооружённых сил Украины; председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал

"Строят заграждения военные инженеры. Специалисты в гражданском строительстве также принимают участие. Масса техники. Запорожская область готовится к защите от нападения достаточно качественно".

Украинцы сейчас перебрасывают в Запорожскую область свои силы с херсонского направления, численностью до 40 тыс. человек, и это займёт одну-две недели.

"Высвобождение живой силы, подразделений [с херсонского направления] происходит не только у противника, но и у нас. У нас тоже происходит укрепление. Сейчас ребята из Саратова, Пензы, Кабардино-Балкарии - на самом деле, со всей России к нам поступают. Сказать, что у нас пустая линия соприкосновения <...> нельзя. Сейчас личного состава стало больше, так же как и определенных подразделений добавилось. Но, однозначно, ожидаем горячий конец осени и начало зимы", - сказал Рогов. 

 

Также в воскресенье украинцы вновь ударили по Донецку из реактивной системы залпового огня; в результате украинского ночного удара по Горловке разрушена гостиница "Изба"; в Курской области украинцами обстрелян посёлок Краснооктябрьский, произошло возгорание, пожар охватил гаражи и хозяйственные постройки, осколки посекли трёхэтажное жилое здание. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы обстреливают Курскую область, в Донецке убиты подросток и пожилой мужчина
» Украинцы собираются отрезать Херсон от сухопутного коридора в Крым
» Власти Херсонской области просят помочь с вывозом мирных граждан
» Украинцы обстреливают Белгородскую область, ранена шестнадцатилетняя девушка
» Украинцы продолжают обстреливать Курскую область
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
О сдаче

О сдаче

С меча мы взяли эту Землю, вернули Правду на неё

С меча мы взяли эту Землю, вернули Правду на неё

Иностранные студенты в российских вузах: предыстория и современность

Иностранные студенты в российских вузах: предыстория и современность

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

«Антиколониальный поход» Путина потребует пересмотра нарративов о Второй мировой

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Инструменты строительства русской нации: церемонии и ритуалы

Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

На Запорожье готовятся к удару ВСУ, украинцы обстреливают Донецк и Курскую область

  • 20:50
  • 278

На Украине национализируют предприятия, не поддерживающие армию; СБУ проверяет Лавру

  • 20:37
  • 264

В РФ будут лишать приобретённого гражданства за дискредитацию армии

  • 20:05
  • 281

В Петербурге три дагестанца открыли стрельбу в центре города и скрылись на "Ягуаре"

  • 19:57
  • 301

Украинцы начали обстреливать ДНР вдвое больше

  • 19:20
  • 533

Каховская администрация уезжает от Днепра, украинцы обстреливают Белгородскую область

  • 19:05
  • 515
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru