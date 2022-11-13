На Запорожье готовятся к удару ВСУ, украинцы обстреливают Донецк и Курскую область

"Строят заграждения военные инженеры. Специалисты в гражданском строительстве также принимают участие. Масса техники. Запорожская область готовится к защите от нападения достаточно качественно".

Украинцы сейчас перебрасывают в Запорожскую область свои силы с херсонского направления, численностью до 40 тыс. человек, и это займёт одну-две недели.

"Высвобождение живой силы, подразделений [с херсонского направления] происходит не только у противника, но и у нас. У нас тоже происходит укрепление. Сейчас ребята из Саратова, Пензы, Кабардино-Балкарии - на самом деле, со всей России к нам поступают. Сказать, что у нас пустая линия соприкосновения <...> нельзя. Сейчас личного состава стало больше, так же как и определенных подразделений добавилось. Но, однозначно, ожидаем горячий конец осени и начало зимы", - сказал Рогов.

Также в воскресенье украинцы вновь ударили по Донецку из реактивной системы залпового огня; в результате украинского ночного удара по Горловке разрушена гостиница "Изба"; в Курской области украинцами обстрелян посёлок Краснооктябрьский, произошло возгорание, пожар охватил гаражи и хозяйственные постройки, осколки посекли трёхэтажное жилое здание.



