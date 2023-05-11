Около 68 тыс. человек умерли в Европе этой зимой из-за цен на отопление

По подсчётам британского журнала "Экономист", порядка 68 тыс. жителей европейских стран, прежде всего, Германии и Британии, умерли прошедшей зимой в результате экономии электроэнергии или невозможности платить за электричество. Цены на электричество и газ для бытовых нужд минувшей зимой в Европе были, соответственно, на 69% и 145% выше по сравнению с двумя предыдущими годами, а проживание в холодных помещениях способствовало увеличению риска возникновения сердечных и респираторных заболеваний.

"Для оценки смертности прошедшей зимой в сравнении с предыдущими зимними отрезками использовались показатели избыточной смертности: фактическая смертность сравнивалась с числом ожидаемых смертей на основе данных о смертности в период с 2015 по 2019 год до вспышки пандемии коронавируса", -- пишет ТАСС. В период с ноября 2022 года по февраль 2023 года было зарегистрировано 149 тыс. избыточных смертей, что говорит о росте показателя на 7,8%.