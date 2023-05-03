 

Утверждена концепция тотальной украинизации Киева

Власти Киева приняли концепцию из десяти мер, направленных на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни города в 2023-2025 годах. Заявленной целью концепции является увеличение числа жителей Киева, говорящих по-украински. В частности, концепция предусматривает создание курсов и разговорных клубов укромовы в 139 городских библиотеках, открытие в столице "офиса языковой культуры", показ современного украинского кино, разработку и реализацию образовательных программ по мове для неформального обучения граждан, проведение круглых столов и всевозможных мероприятий, направленных на пропаганду укромовы. 


При этом с 16 июля 2022 года уже и так вступил в действие закон (подписан в мае 2019 года), обязывающий граждан страны использовать укромову во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и интернет-сайты. Невыполнение влечёт взыскание штрафа до 8,5 тыс. гривен ($300), который может быть увеличен при повторном нарушении. 
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APN.ru