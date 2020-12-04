 

В Одесской области отменён региональный статус русского языка, в Латвии задержали русскоязычных журналистов

 

Одесский окружной административный суд отменил решение Одесского областного совета о региональном языке -- этот статус был у русского языка с 2012 года, когда на Украине вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять языки статусом региональных. Документ гарантировал гражданам право осуществлять делопроизводство в органах власти, получать образование и свободно использовать такой язык в сфере культуры. 

Однако 15 мая 2019 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть украинский стал обязателен для использования органами власти и в общественных сферах на всей территории государства; затем вступила в силу норма, обязывающая русскоязычные школы перевести обучение на украинский. 

 

В Латвии Службой государственной безопасности в четверг были задержаны нескольких русскоязычных журналистов. Среди них журналист Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Позже они были отпущены под подписку о невыезде. В СГБ говорят, что процессуальные действия (то есть задержание и обыски) "были санкционированы судом в связи с подозрениями в нарушении международных санкций".

 

На фоне этих недружественных действий выделяется Молдавия, где русскому языку возвращён статус языка межнационального общения. Фактически это значит, что государственных чиновников обязали по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе документально.


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