В Харькове отменили решение о региональном статусе русского языка

Харьковский окружной административный суд признал "противоправным и недействительным" решение областного совета региона о предоставлении русскому языку статуса регионального: "Признать противоправным и недействительным решение Харьковского городского совета "О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Харькове № 788/12 от 20 августа 2012 года".





В 2012 году на Украине вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять отдельные языки статусом региональных -- после переворота 2014 года он был отменён одним из первых.

25 апреля 2019 года Верховная рада приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, а следить за исполнением закона должны "языковые инспекторы".