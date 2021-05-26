 

В Харькове отменили решение о региональном статусе русского языка

 

Харьковский окружной административный суд признал "противоправным и недействительным" решение областного совета региона о предоставлении русскому языку статуса регионального: "Признать противоправным и недействительным решение Харьковского городского совета "О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Харькове № 788/12 от 20 августа 2012 года".


В 2012 году на Украине вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять отдельные языки статусом региональных -- после переворота 2014 года он был отменён одним из первых.

25 апреля 2019 года Верховная рада приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, а следить за исполнением закона должны "языковые инспекторы".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Полумесяц над Тавридой. Часть 5
» Этнолингвистический конфликт в современном Татарстане: борьба за русский язык в школах национальной республики
» Политика замещающей миграции в России – последствия и альтернативы
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Какое место у интеллектуалов в России?

Какое место у интеллектуалов в России?

Об авторитетах

Об авторитетах

Донбасс: длящийся кошмар и неумирающая надежда

Донбасс: длящийся кошмар и неумирающая надежда

Уйдя из Афганистана, американцы займут место России в Средней Азии

Уйдя из Афганистана, американцы займут место России в Средней Азии

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть третья

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть третья

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

США и Китай обвинили друг друга в происхождении ковида

  • 19:08
  • 53

Условия в ведомственных общежитиях приравняли к социальному найму

  • 18:12
  • 100

Адвокатам запретили приносить в колонии телефоны и диктофоны

  • 17:42
  • 117

62% американцев хотят повышения заработной платы до 15 долларов в час

  • 16:50
  • 116

В Харькове отменили решение о региональном статусе русского языка

  • 16:14
  • 123
Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru