 

БПЛА атаковали Московский Кремль и нефтебазу в Краснодарском крае, курское село обстреляно 8 раз

Два беспилотника, запущенных из Подмосковья, с перерывом в шестнадцать минут атаковали Московский Кремль. В Москве, а вслед за ней и в Петербурге, введён запрет на запуск беспилотников. 
Также ночью беспилотники атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, огонь охватил 1200 кв. метров.
Украинский беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в белгородском селе Репяховка
Украинцы за одно утро среды 3 мая восемь раз обстреляли курский посёлок Тёткино, повреждены крыша поликлиники и газопровод низкого давления. 
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APN.ru