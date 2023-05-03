БПЛА атаковали Московский Кремль и нефтебазу в Краснодарском крае, курское село обстреляно 8 раз

Два беспилотника, запущенных из Подмосковья
, с перерывом в шестнадцать минут атаковали
Московский Кремль. В Москве, а вслед за ней и в Петербурге, введён запрет
на запуск беспилотников.
Также ночью беспилотники атаковали
нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, огонь охватил 1200 кв. метров.
Украинский беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в белгородском селе Репяховка
.
Украинцы за одно утро среды 3 мая восемь раз
обстреляли курский посёлок Тёткино
, повреждены крыша поликлиники и газопровод низкого давления.