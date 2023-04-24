 

Украинцы атакуют российские регионы

За воскресенье украинские БПЛА атаковали Белгородскую область восемь раз, в том числе сёла Муром, Середа, Новостроевка-2, Сподарюшино, Лозовая Рудка, Орловка; один человек пострадал, повреждены несколько домов, вышка связи и дизельный трансформатор. В понедельник на Белгородчине обстрелян хутор Мухин, повреждены жилые дома. В посёлке Красное на вышку связи сброшены две гранаты. Затем обстрелу подверглось село Ясные Зори, повреждена линия электропередач.
Два украинских дрона рухнули в Подмосковье вблизи Ногинска, один из них был начинён взрывчаткой, другой -- предположительно, корректировщик. Ещё один квадрокоптер с видеокамерой упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне
Два украинских дрона атаковали нефтебазу в Ровеньках, ЛНР, повреждён один резервуар.
В Запорожской области массированный обстрел в сёлах Каменка-Днепровская, Великая Знаменка и Водяное. В селе Водяное погибла женщина 1956 года рождения. В Донецке украинским обстрелом контужена девочка 2007 года рождения. 
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APN.ru