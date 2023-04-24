Украинцы атакуют российские регионы

За воскресенье украинские БПЛА атаковали Белгородскую область восемь раз
, в том числе сёла Муром, Середа, Новостроевка-2, Сподарюшино, Лозовая Рудка, Орловка; один человек пострадал, повреждены несколько домов, вышка связи и дизельный трансформатор
. В понедельник на Белгородчине обстрелян хутор Мухин, повреждены жилые дома.
В посёлке Красное на вышку связи сброшены
две гранаты. Затем обстрелу
подверглось село Ясные Зори, повреждена линия электропередач.
Два украинских дрона рухнули
в Подмосковье вблизи Ногинска, один из них был начинён взрывчаткой
, другой -- предположительно, корректировщик. Ещё один квадрокоптер с видеокамерой упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне
.
Два украинских дрона атаковали нефтебазу в Ровеньках, ЛНР, повреждён
один резервуар.
В Запорожской области массированный обстрел
в сёлах Каменка-Днепровская, Великая Знаменка и Водяное. В селе Водяное погибла
женщина 1956 года рождения. В Донецке украинским обстрелом контужена
девочка 2007 года рождения.