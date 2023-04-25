Украинцы за день обстреляли Белгородскую область 10 раз, а также атаковали школу и водозабор

За 24 апреля украинцы атаковали Белгородскую область десять раз, в том числе электроподстанцию в селе Нежеголь. Атаки на Белгородчину не прекращаются: во вторник обстреляны посёлок Ленинский, село Черемошное. Повреждены линии электропередач, без света остались пять сёл.

Также украинцы обстреляли школу в селе Великая Знаменка Запорожской области, оттуда пришлось срочно эвакуировать детей, известно об одном погибшем и раненом среди мирного населения. Ещё один мирный житель погиб и четверо ранены в результате украинского обстрела Токмака Запорожской области. Затем обстрелу подверглась Лимановка, повреждён газопровод и частные домовладения. В Каменке-Днепровской обстрелян водозабор с очевидной целью лишить местных жителей воды. Интенсивность украинских обстрелов Запорожской области продолжает возрастать.







