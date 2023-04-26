Выплаты маткапитала увеличили рождаемость; названы регионы с самым высоким долгом по зарплате

ыплаты материнского капитала действительно влияют на рождаемость. "В течение 10 лет примерно на 20%", - сказал Кудрин.

Председатель совета директоров Российской экономической школы Алексей Кудрин высказал мнение, что в

В середине апреля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что свыше 2,5 млн семей получили сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке с апреля 2020 года, когда поддержку начали оформлять без заявления граждан.

Вместе с тем в ряде регионов РФ выросли задолженности перед гражданами по зарплате. Согласно данным Росстата, задолженность по заработной плате в Санкт-Петербурге за месяц выросла на 1,2% и на 1 апреля составила 114,4 млн рублей, что является самым высоким показателем среди российских регионов. В первую тройку по этому показателю также вошли Красноярский край (44,9 млн рублей) и Тамбовская область (44,2 млн рублей).

Самый низкий уровень задолженности на Северном Кавказе и в Поволжье. Так, в СКФО общая задолженность составляет 35,3 млн рублей, а в ПФО - 28,3 млн рублей. При этом в тридцати двух регионах России отмечается нулевой уровень задолженности по заработным платам



