 

Чёрные, женщины, геи и лесбиянки: кто приобретёт влияние при Байдене

Согласно результатам опроса Исследовательского центра Пью (Вашингтон), политическое влияние в пору президентства Джо Байдена приобретут такие группы населения, как чернокожие (65% опрошенных считают, что их влияние усилится), женщины (63%), геи и лесбиянки (60%). Более половины опрошенных полагают, что усилится влияние молодёжи и латиноамериканцев.
38% считают, что уменьшится влияние белых людей, и целых 50% опрошенных американцев думают, что упадёт влияние евангелического христианства.
Также был вопрос, вырастет или упадёт влияние "таких людей, как вы сами". 36% американцев полагают, что оно упадёт, 24% -- что вырастет, и 39% не ожидают изменений. 

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APN.ru