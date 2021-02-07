Чёрные, женщины, геи и лесбиянки: кто приобретёт влияние при Байдене

Согласно результатам опроса Исследовательского центра Пью (Вашингтон), политическое влияние в пору президентства Джо Байдена приобретут такие группы населения, как чернокожие (65% опрошенных считают, что их влияние усилится), женщины (63%), геи и лесбиянки (60%). Более половины опрошенных полагают, что усилится влияние молодёжи и латиноамериканцев.

38% считают, что уменьшится влияние белых людей, и целых 50% опрошенных американцев думают, что упадёт влияние евангелического христианства.

Также был вопрос, вырастет или упадёт влияние "таких людей, как вы сами". 36% американцев полагают, что оно упадёт, 24% -- что вырастет, и 39% не ожидают изменений.



