40% молодых британцев не хотят оставлять потомство, боясь изменений климата

Для современного падения рождаемости находят много объяснений, включая усовершенствование способов контрацепции. Сегодня в Британии наблюдается самая низкая фертильность за всю историю соответствующих записей (с 1938 года): 1,58 ребёнка на одну женщину, причём большинство этих детей приходится не на британок по происхождению
.
Однако недавний опрос выявил ещё одну причину низкой рождаемости: 40% опрошенных британских молодых людей признались
, что опасаются заводить детей, потому что боятся возможных отрицательных последствий изменений климата. В опросе приняли участие 10 000 людей в возрасте 16-25 лет.