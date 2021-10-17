 

40% молодых британцев не хотят оставлять потомство, боясь изменений климата

Для современного падения рождаемости находят много объяснений, включая усовершенствование способов контрацепции. Сегодня в Британии наблюдается самая низкая фертильность за всю историю соответствующих записей (с 1938 года): 1,58 ребёнка на одну женщину, причём большинство этих детей приходится не на британок по происхождению
Однако недавний опрос выявил ещё одну причину низкой рождаемости: 40% опрошенных британских молодых людей признались, что опасаются заводить детей, потому что боятся возможных отрицательных последствий изменений климата. В опросе приняли участие 10 000 людей в возрасте 16-25 лет. 
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APN.ru