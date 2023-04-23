 

В 2022 году за нарушение ковидорегуляций наказано более полумиллиона россиян

Введённая в 2020 году в КоАП ст. 20.6.1 "об ответственности за нарушения правил поведения при введении режима повышенной готовности" стала в минувшем году самой массовой среди всех рассмотренных судами дел административных правонарушениях.

За 2022 год суды подвергли по ней наказанию 544 тыс. граждан (в том числе 13,5 тыс. иностранцев), 3 тыс. юридических и 1 743 должностных лица. И хотя суды "сдержанно назначали наказания за неношение маски и другие нарушения ограничений", однако в общей сложности наложили штрафы на 855 млн рублей.

По ещё более жесткой статья КоАП "об ответственности за действия при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих" (по ней квалифицировали, например, несоблюдение "режима самоизоляции") суды рассмотрели 30,5 тыс. дел и подвергли наказанию 15 тыс. граждан, 2 тыс. юрлиц и 1 749 должностных лиц, назначено штрафов в общей сложности на 518 млн рублей.

 

Согласно выводу немецких учёных, проанализировавших 43 исследования, ношение маски повысило риск мертворождений, дисфункции яичек, когнитивных нарушений у детей. Маски увеличивают одышку, кожные заболевания, в 62% случаев ухудшают головную боль. До 40% симптомов "долгого ковида" -- это симптомы продолжительного ношения маски.


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APN.ru