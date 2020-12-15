 

Дума ввела штрафы для чиновников за оскорбления граждан и распространила штрафы на "индивидуально неопределённых лиц"

 

Госдума приняла законопроект о введении административных штрафов до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан, который приравнивает оскорбления в интернете к публичным. Оскорбление, совершённое госслужащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, влечёт наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет.


Также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с трёх до пяти тыс. рублей, для должностных лиц - с 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - со 100 до 200 тыс. рублей. Уточняется, что оскорбление - это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в "иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности". Штрафы за публичные оскорбления будут распространяться в том числе на высказывания, допущенные "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределённых".


Законопроект приравнивает к публичным оскорблениям оскорбления в интернете. Максимальная сумма взыскания по данным квалифицирующим признакам вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Непринятие мер для недопущения публичного оскорбления в СМИ или интернете будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас - от 10 тыс. до 30 тыс.), а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс.).



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