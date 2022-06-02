В Москве начали возвращать ковидные штрафы

Компенсации за ковидные штрафы также предусмотрены для заведений, работавших в ночное время, не обеспечивавших соблюдение гостями соцдистанции и масочно-перчаточного режима; для компаний, чьи сотрудники не были своевременно переведены на дистанционный режим работы, и т.д. Возмещение ранее уплаченных штрафов возможно, если представители бизнеса были привлечены к ответственности в соответствии с московским КоАП, в том числе по протоколам, составленным сотрудниками полиции, либо привлечены в соответствии с федеральным КоАП на основании протоколов уполномоченных органов города Москвы.

Срок рассмотрения заявлений: для граждан и ИП - 30 календарных дней со дня подачи заявления и всех документов; для юрлиц - 60 календарных дней со дня подачи заявления и всех документов.