 

В Москве начали возвращать ковидные штрафы

 
"Если за нарушения гражданами масочно-перчаточного режима в клубах, магазинах, транспорте и других общественных местах привлекали к ответственности в соответствии с московским КоАП, и постановления были оформлены московскими уполномоченными органами, а не сотрудниками Роспотребнадзора или МВД, то такой штраф возвращается из столичного бюджета - в рамках "ковидной амнистии", действующей с 1 июня по 31 декабря", - разъяснил министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Компенсации за ковидные штрафы также предусмотрены для заведений, работавших в ночное время, не обеспечивавших соблюдение гостями соцдистанции и масочно-перчаточного режима; для компаний, чьи сотрудники не были своевременно переведены на дистанционный режим работы, и т.д. Возмещение ранее уплаченных штрафов возможно, если представители бизнеса были привлечены к ответственности в соответствии с московским КоАП, в том числе по протоколам, составленным сотрудниками полиции, либо привлечены в соответствии с федеральным КоАП на основании протоколов уполномоченных органов города Москвы. 

 

Срок рассмотрения заявлений: для граждан и ИП - 30 календарных дней со дня подачи заявления и всех документов; для юрлиц - 60 календарных дней со дня подачи заявления и всех документов. 

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