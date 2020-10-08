Штраф за отказ от вакцинации убрали из проекта КоАП

Штрафы для граждан в размере до 7 тыс. рублей за отказ от прививок и медицинских осмотров исключили из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Депутат Госдумы и член рабочей группы по подготовке проекта КоАП Дмитрий Вяткин подчеркнул, что "в рабочем варианте проекта кодекса у нас такой санкции нет".





Часть 4 статьи 10.1 проекта нового КоАП предусматривает ответственность за нарушение законодательства в области "организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан".

Согласно предыдущей редакции, она устанавливала штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 7 тыс. рублей; для должностных лиц - от 7 тыс. до 10 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.