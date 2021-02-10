Госдума увеличила штрафы за неповиновение силовикам

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий ответственность за нарушения при организации и финансировании массовых акций, а также за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

В статью 20.2 КоАП, регулирующую штрафы за нарушение порядка организации или проведения массовой акции, вносятся дополнительные части - 9 и 10. В соответствии с ними, гражданину за нарушения в области организации массовых акций может быть назначен штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей (для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тыс. рублей). Норма касается как нарушений порядка сбора и расходования средств на проведение акции, так и нарушения порядка возврата и перечисления средств в доход государства: речь идёт о том, что, по принятому в конце декабря закону о контроле за финансированием митингов, анонимные перечисления организаторы должны будут перечислить государству.

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права, вводится штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей (от 15 до 30 тыс. на должностных лиц, от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц).

Увеличены штрафы за неповиновение сотрудникам органов правопорядка, в том числе в ходе массовых акций. Изменения вносятся в ст. 19.3 КоАП, которая регулирует административные санкции за неповиновение законным распоряжениям или требованиям силовых ведомств.

Максимальная санкция останется прежней - 15 суток ареста. Однако сумма штрафов за неповиновение сотруднику полиции увеличивается с текущих 500-1000 рублей до 2-4 тыс. рублей, также добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Увеличиваются и штрафы за неповиновение другим силовикам - сотрудникам ФСБ (до 4 тыс. рублей для физических и до 70 тыс. для юридических лиц), органам государственной охраны (до 4 тыс. для физических и до 40 тыс. для юридических лиц).

Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны, если оно совершено во время массового мероприятия, будет наказываться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас - до 5 тыс. рублей), при этом штрафы для юридических лиц по этой статье планируется поднять до 70-200 тыс. рублей (сейчас - 50-100 тыс. рублей). В качестве санкции сохраняется и арест сроком до 30 суток, добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.



