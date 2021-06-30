Ключевые факты о религиозности и кастовой системе индийцев

Исследовательский цент Пью (Вашингтон) подготовил анализ современного состояния религиозности и кастовой системы индийцев.

1. Индийцы ценят веротерпимость. Более 80% представителей всех шести основных конфессий в Индии считают, что им ничто не мешает исповедовать свою веру. При этом все конфессии стараются придерживаться именно своей религиозной группы, заводить друзей из своей группы. Две трети индуистов и 80% мусульман считают, что юноши и девушки их конфессий не должны вступать в брак с представителями других конфессий.





2. Две трети индуистов считают, что настоящим индийцем может быть только индуист. 80% индуистов считают, что настоящий индиец должен говорить на хинди.

3. Факторы питания для индийцев даже более важны, чем религия. Лишь половина индуистов считают, что индуист должен верить в бога, но 72% считают, что индуист не должен есть говядину. Схоже для мусульман: лишь 60% полагают, что мусульманин должен верить в бога, но 77% считают, что мусульманин не должен есть свинину.

4. 74% индийских мусульман считают, что у них должен быть свой собственный религиозный суд. Однако представители других конфессий гораздо менее в этом уверены (лишь около трети представителей других конфессий поддерживают мусульман в этом вопросе).

5. Мусульмане реже, чем индуисты, считают, что отделение Пакистана в 1947 году было благом (30% vs 43%). Однако ещё менее согласны с этим сикхи, чья родина Пенджаб оказалась разделённой: 66% сикхов продолжают считать это злом (так же считают 48% мусульман и лишь 37% индуистов).

6. Кастовая система в Индии продолжает сохраняться, несмотря на официальную борьбу с ней. 70% всех опрошенных индийцев говорят, что их ближайшие друзья принадлежат к их же касте, и 64% индийцев считают очень важным, чтобы молодые люди их касты вступали в брак внутри своей касты.

7. 97% индийцев говорят, что они верят в Бога.

8. 77% индийских мусульман и 54% индийских христиан говорят, что они верят в карму, хотя это индуистское понятие.



