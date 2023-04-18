 

Американские "демократы" и "республиканцы" далеко разошлись по поводу изменения климата

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), большинство американцев (54%) считают изменение климата серьёзной угрозой, но это отношение сильно зависит от политических симпатий опрошенных. Если среди "демократов" изменением климата озабочены 78%, то среди "республиканцев" -- только 23% граждан. В целом же изменение климата заботит американцев меньше, чем экономические проблемы. 31% американцев считают, что в борьбе с изменением климата следует вовсе отказаться от ископаемого топлива, 67% так не думают. Однако среди американской молодёжи число сторонников полного отказа от ископаемого топлива достигает 48%.
 
"Демократы" и "республиканцы" в США всё дальше расходятся по ряду вопросов. В том числе среди американских демократов широкую поддержку имеет украинский президент Зеленский -- 71%. Среди республиканцев ему симпатизируют 44%.
 

 


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APN.ru