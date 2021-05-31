Озабоченность американцев "изменением климата" зависит от возраста

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) провёл исследование , как связан возраст американцев с их озабоченностью изменением климата.

Выяснилось, что лишь 57% бумеров (рождённых в послевоенный бум рождаемости, вплоть до 60-х годов) и людей более старшего возраста считают изменение климата приоритетной проблемой. Это немало, но меньше, чем в любой другой возрастной категории. Чаще всего изменение климата заботит миллениалов (1980-2000 годы): 71%. Зумерам -- то есть рождённым в новом тысячелетии -- эта тема кажется приоритетной чуть реже: 67%.

Но дело не только в возрасте, а также и в политических предпочтениях: демократы гораздо чаще, чем республиканцы, поддерживают отказ от нефти, угля, природного газа или радикальное уменьшение их доли в энергетике, ужесточение стандартов для автомашин или обложение дополнительным налогом компаний в зависимости от выбросов углекислого газа.

Есть и различие, зависящее от расы: чёрные американцы гораздо чаще (68%) считают, что в борьбе с изменением климата важно помогать бедным сообществам. Так же считают 55% латиносов, 40% азиатов и 38% белых.







