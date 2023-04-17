 

В 2022 году число утёкших личных данных в РФ в 4,5 раза превысило население страны

В 2022 году в России произошёл существенный рост количества утёкших записей персональных данных и платежной информации: всего за год утекло 667,6 млн записей. Это в 2,67 раза (на 167%) больше, чем в 2021 году. Таким образом, количество утекших записей в четыре с половиной раза превысило число жителей России. При этом почти 80% корпоративных утечек относятся к категории умышленных, то есть совершены по вине сотрудников этих компаний.

 

Купивший Твиттер миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что государственные органы США фактически имели полный доступ ко всему, что происходило в Твиттере, включая личные сообщения. А глава американской корпорации "Гугл" Сундар Пичаи выразил мнение, что в результате быстрого развития "искусственного интеллекта" многократно увеличатся масштабы дезинформации и распространения фейковых новостей.



 


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APN.ru