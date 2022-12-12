 

"Лаборатория Касперского" прогнозирует рост утечек персональных данных

 

 В России в 2023 году увеличится число утечек персональных данных, следует из представленного "Лабораторией Касперского" прогноза угроз кибербезопасности для корпораций и крупных организаций. Причём злоумышленники будут не просто "сливать" базы, но и совмещать информацию из различных источников. "В результате они смогут получать подробное "досье" на человека и затем реализовывать более продвинутые, таргетированные схемы социальной инженерии и кибершпионажа в атаках на бизнес".

В "Лаборатории Касперского" рекомендуют активно отслеживать появление аккаунтов с корпоративной почтой в публичном пространстве и даркнете.

 

Русская Православная Церковь также выразила сомнение в защищённости персональных данных граждан. Патриарх Кирилл обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой провести общественное обсуждение поправок к законопроекту о персональных данных, которые не допускали бы дискриминации тех, кто откажется от биометрической идентификации:

"Церковь солидарна с теми экспертами, которые утверждают, что любая база данных хранения личной информации, в том числе, биометрической, не может быть полностью защищена от утечек. Базы данных в России и за рубежом периодически взламываются злоумышленниками. Риски утечек биометрической информации являются не в полной мере изученными в силу новизны технологии".


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APN.ru