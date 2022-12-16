Резко увеличилось число утечек персональных данных россиян

С начала специальной военной операции на Украине в сеть попали около 600 млн записей о россиянах, сообщил Роскомнадзор.

"С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных - более 140 случаев, в сеть попали около 600 млн записей о гражданах. Нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите. Основной источник сливов - иностранные ресурсы".

Содержание скомпрометированных баз данных раскрывает личную информацию о россиянах, их актуальные социальные связи, добавили в ведомстве.