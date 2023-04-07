 

В систему английской медицины в 2022 году было нанято более 12 тысяч врачей-мигрантов

Национальная служба здоровья Англии (NHS England) в 2022 году наняла 26321 врача, из них 12148 (46%) были иностранными гражданами, и в том числе 10193 человека были даже не из стран Евросоюза, а чаще всего из Индии, Пакистана, Нигерии и Египта. В 2018 году врачей-мигрантов было нанято вдвое меньше: 6222 человека.
Большую озабоченность британской общественности вызвал тот факт, что в 2022 году в медицинских учебных заведениях страны обучались лишь 7015 студентов. С 2018 года это число выросло только на 17% и не может достигнуть большего числа, чем 7500 (таков лимит государственного финансирования), то есть в будущем нехватка местных врачей, как ожидается, будет только возрастать. 
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APN.ru