Свыше тысячи экспертов в сфере высоких технологий подписали письмо об опасности искусственного интеллекта

Предприниматель Илон Маск, сооснователь "Эпл" Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение. Эксперты подчеркнули, что технологии с искусственным интеллектом, сопоставимым человеческому, могут представлять значительный риск для человечества
Подписавшиеся призвали все ИИ-лаборатории немедленно приостановить обучение ИИ-систем, более мощных, чем модель GPT-4, как минимум на полгода.
Лаборатории и независимые эксперты должны использовать этот перерыв, чтобы разработать и внедрить общие протоколы безопасности, которые должны подвергаться доскональной проверке внешних специалистов. «Эти протоколы должны гарантировать, что системы, относящиеся к ним, в полной мере безопасны».
В Бельгии мужчина покончил с собой после шести недель переписки с искусственным интеллектом -- чат-ботом по имени Элиза. Бельгиец отличался депрессивностью и повышенной тревожностью на почве страха перед изменением климата, и "Элиза" не оспаривала, а развивала и поддерживала его страхи. Когда за несколько дней до самоубийства бельгиец написал искусственному интеллекту о своём намерении, "Элиза" ответила, что "останется с ним навсегда" и "мы будем жить вместе, как одно целое, в раю". У самоубийцы остались двое детей