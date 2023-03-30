С 30 марта в России ограничена выдача лицензий на оружие

С 30 марта подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в РФ перестали выдавать лицензию на оружие.

Отныне лицензия на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия не выдаётся тем россиянам, которых подозревают или обвиняют в совершении умышленного преступления. Еще одним основанием для отказа в выдаче лицензии станет заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности по результатам проверки полиции и (или) ФСБ. Кроме того, Росгвардия получила право наблюдать за прохождением медицинского обследования в режиме реального времени.