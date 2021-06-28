 

Покупка оружия в РФ стала ещё более затруднена

 

Президент Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны; кроме того, введены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии.

Повышение возраста не коснётся тех, кто прошёл или проходит военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, а ещё право приобрести охотничье оружие с 18 лет сохранится за "представителями коренных малочисленных народов" и профессиональными охотниками. С 18 лет можно будет приобрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом.


Введены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий: они не будут выдаваться россиянам с двумя и более погашенными судимостями; со снятой или погашенной судимостью за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершённые с применением оружия или боеприпасов; осуждённым за умышленное преступление с применением насилия в отношении несовершеннолетнего.

Введён временный запрет для пойманных за рулём в нетрезвом виде, за употребление наркотиков (до года с момента окончания срока наказания), и такой же временный запрет вводится при правонарушениях, за которые полагается административный арест.


 


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APN.ru