Ужесточена выдача разрешений на оружие

Освидетельствование будет проводиться раз в пять лет, платно, и только государственными или муниципальными медучреждениями.
Медицинское заключение попадёт в реестр и автоматически отправится в Росгвардию; справка действительна один год.
Если у человека, уже имеющего оружие, вдруг выявили противопоказания, то лицензию заберут, а гражданина отправят на внеочередное освидетельствование (пройти его нужно в течение 30 дней со дня получения предписания).В мае Дума в первом чтении приняла ещё и законопроект, запрещающий размещать в СМИ и интернете инструкции по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия.