 

Ужесточена выдача разрешений на оружие

Госдума приняла законопроект, ужесточающий выдачу разрешений на оружие; в закон ввели новый термин — "медицинские противопоказания к владению оружием". Если у гражданина они есть (а перечень заболеваний устанавливает Кабмин) -- то ему откажут в праве приобрести оружие.
Нужно будет пройти освидетельствование как гражданам, впервые обратившимся за разрешением, так и владельцам, уже имеющим лицензию. Исключением стали люди с воинским званием, специальным званием или классным чином юстиции. 

 

Освидетельствование будет проводиться раз в пять лет, платно, и только государственными или муниципальными медучреждениями. 

Медицинское заключение попадёт в реестр и автоматически отправится в Росгвардию; справка действительна один год.   

Если у человека, уже имеющего оружие, вдруг выявили противопоказания, то лицензию заберут, а гражданина отправят на внеочередное освидетельствование (пройти его нужно в течение 30 дней со дня получения предписания). 

В мае Дума в первом чтении приняла ещё и законопроект, запрещающий размещать в СМИ и интернете инструкции по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Свобода правильного слова

Свобода правильного слова

Новые достижения украинской безнаказанности

Новые достижения украинской безнаказанности

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Рейдеры нацелились на «Щелково Агрохим»

Свобода правильного слова

Свобода правильного слова

Бензин подорожал на 11 копеек за неделю

  • 21:22
  • 194

В США 59% онлайн-рекрутирования жертв сексуального трафика происходят на Фейсбуке

  • 18:59
  • 229

Ужесточена выдача разрешений на оружие

  • 18:10
  • 242

В США мошенники похитили пособия по безработице на 400 млрд долларов

  • 17:53
  • 287
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru