Ужесточена выдача разрешений на оружие

Нужно будет пройти освидетельствование как гражданам, впервые обратившимся за разрешением, так и владельцам, уже имеющим лицензию. Исключением стали люди с воинским званием, специальным званием или классным чином юстиции.

Освидетельствование будет проводиться раз в пять лет, платно, и только государственными или муниципальными медучреждениями.

Медицинское заключение попадёт в реестр и автоматически отправится в Росгвардию; справка действительна один год.

Если у человека, уже имеющего оружие, вдруг выявили противопоказания, то лицензию заберут, а гражданина отправят на внеочередное освидетельствование (пройти его нужно в течение 30 дней со дня получения предписания).

В мае Дума в первом чтении приняла ещё и законопроект, запрещающий размещать в СМИ и интернете инструкции по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия.