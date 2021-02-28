Выпускники российских колледжей получат "цифровой паспорт компетенций"

Выпускники российских колледжей после сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills будут получать цифровой паспорт компетенций. Заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко сказал:

"В течение последних лет мы продвигаем новую форму оценки - демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились. Выполняют задания, которые "пришли" из реальной жизни, от работодателей. <...> Выпускники, которые сдали экзамен, получают не только диплом, но и цифровой паспорт компетенций".

Благодаря выдаче паспорта, портфолио молодого специалиста попадает в базу данных, доступ к которой имеют ведущие предприятия.



