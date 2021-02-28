 

Выпускники российских колледжей получат "цифровой паспорт компетенций"

 

Выпускники российских колледжей после сдачи демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills будут получать цифровой паспорт компетенций. Заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко сказал:

"В течение последних лет мы продвигаем новую форму оценки - демонстрационный экзамен по мировым стандартам WorldSkills. Ребята показывают все, чему научились. Выполняют задания, которые "пришли" из реальной жизни, от работодателей. <...> Выпускники, которые сдали экзамен, получают не только диплом, но и цифровой паспорт компетенций".

Благодаря выдаче паспорта, портфолио молодого специалиста попадает в базу данных, доступ к которой имеют ведущие предприятия. 


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Выпускники 2021 года будут сдавать упрощённые экзамены
» Российские власти готовы к отмене бумажных паспортов
» Очередные "невероятные приключения итальянцев в России"
» ФМС распорядилась выдавать россиянам внутренние паспорта за 10 дней
» Явлинского переведут в цифровой код
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Обезьянья лапка Железного Феликса

Обезьянья лапка Железного Феликса

Не «братские народы», а триединый русский народ

Не «братские народы», а триединый русский народ

Почему цивилизация отступает?

Почему цивилизация отступает?

Съезд победителей. О чем было 6-е Всебелорусское народное собрание

Съезд победителей. О чем было 6-е Всебелорусское народное собрание

Книга для обязательного чтения

Книга для обязательного чтения

Экстремизм на экспорт

Экстремизм на экспорт

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Выпускники российских колледжей получат "цифровой паспорт компетенций"

  • 21:43
  • 236

Действующий порядок техосмотра продлён до 1 октября

  • 21:39
  • 234

В Ницце, Дублине и Лондоне прошли демонстрации против ковид-ограничений

  • 01:01
  • 417

В Казахстане ввели цветовую дифференциацию граждан для получения услуг

  • 20:26
  • 460

Выпускники 2021 года будут сдавать упрощённые экзамены

  • 20:09
  • 435

Большинство москвичей не хотят, чтобы камеры в метро распознавали лица

  • 20:04
  • 430
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru