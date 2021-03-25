 

Попова рассказала о некоторых последствиях "дистанта" для здоровья детей

 

Из-за дистанционного образования выросло число детей с близорукостью и другими проблемами со здоровьем, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова:

"Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные, а мы занимаемся изучением этой проблемы, - о растущих миопиях, близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно. Очевидны и другие нарушения здоровья".

 

Среди "других нарушений" можно, например, отметить резко выросшее число неврологических проблем: британские врачи говорят, что никогда прежде не сталкивались с таким количеством нервных тиков и случаев синдрома Туретта. Если прежде случаев нервного тика у девочек выявлялось в среднем по шесть в год, то сегодня это три-четыре в неделю. 

 

Для молодых людей (в возрасте до 25 лет) есть большая вероятность умереть от суицида, чем от ковида-19, и случаи самоубийств среди подростков во время "самоизоляции" и дистанционного обучения резко выросли, так же как и случаи самоповреждения (селф-харма).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» "Бомба с часовым механизмом": названы отложенные последствия ковидоограничений для детей и молодёжи
» Половина россиян детородного возраста не хотят заводить детей
» Роспотребнадзор порекомендовал тестироваться на ковид раз в неделю, а Национальный центр травматологии прекратил госпитализацию
» 64% россиян не желают прививаться от ковида: за лето их число выросло
» Британия твёрдо намерена вернуть детей в школы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему так важно знать историю своих предков

Почему так важно знать историю своих предков

\

"Новая русская идеология" Михаила Делягина

Язык – это наш последний козырь

Язык – это наш последний козырь

Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Фейсбук и Твиттер упрекнули в недостаточной цензуре

  • 22:56
  • 259

РПЦ предложила ввести ответственность для чиновников из опеки за необоснованное вмешательство

  • 21:26
  • 271

Попова рассказала о некоторых последствиях "дистанта" для здоровья детей

  • 20:46
  • 275

Великому Новгороду не хватает денег на собор XVII века и Стену скорби

  • 20:26
  • 264

Израиль опубликовал карту пунктов для ковидотестов и случайно раскрыл свои военные базы

  • 20:43
  • 1 074

Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин

  • 18:56
  • 539
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru