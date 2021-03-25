Попова рассказала о некоторых последствиях "дистанта" для здоровья детей

Из-за дистанционного образования выросло число детей с близорукостью и другими проблемами со здоровьем, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова:

"Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные, а мы занимаемся изучением этой проблемы, - о растущих миопиях, близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно. Очевидны и другие нарушения здоровья".

Среди "других нарушений" можно, например, отметить резко выросшее число неврологических проблем: британские врачи говорят, что никогда прежде не сталкивались с таким количеством нервных тиков и случаев синдрома Туретта. Если прежде случаев нервного тика у девочек выявлялось в среднем по шесть в год, то сегодня это три-четыре в неделю.

Для молодых людей (в возрасте до 25 лет) есть большая вероятность умереть от суицида, чем от ковида-19, и случаи самоубийств среди подростков во время "самоизоляции" и дистанционного обучения резко выросли, так же как и случаи самоповреждения (селф-харма).