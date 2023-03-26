Британские издатели занялись переписыванием книг про Пуаро и мисс Марпл

Вслед за книгами Роальда Даля, Яна Флеминга и Энид Блайтон настал черёд книг Агаты Кристи
быть переписанными: британские издатели убирают из новых изданий "обидную" лексику. Например: из книги "Смерть на Ниле" убраны слова "восточный" и "нубийцы", а "индийский темперамент" одного из персонажей книг про мисс Марпл превратился просто в "темперамент". Была сочтена неприемлемой следующая фраза: "Они приходят и таращатся на меня, глаза у них просто отвратительные, и носы тоже, не думаю, что я люблю детей". Она превратилась в "Они приходят и таращатся на меня, не думаю, что я люблю детей". "Чёрный слуга", который раньше "ухмылялся", теперь не чёрный и не ухмыляется, а просто "кивает". Из книги "Карибская тайна" исчезли упоминания красивых белых зубов у гостиничной прислуги и "торса, будто из чёрного мрамора" у одной из женщин. Искоренено всякое упоминание слова "негр", а из "Загадочного происшествия в Стайлз" вымарали и еврея (Jew). Предполагается, что все эти слова могут кого-нибудь оскорбить.