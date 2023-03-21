Тяжёлые бои под Авдеевкой

Бои в Донбассе приобретают всё более ожесточённый характер. В районе Авдеевки, мощного укрпрайона ВСУ, российские войска стремятся перекрыть все пути снабжения. Также интенсивные бои в Артёмовске, под Марьинкой и Угледаром. На линии боевого соприкосновения в Донбассе массово появляются украинские танки, что может свидетельствовать о подготовке к контрнаступлению.





Комментарий Игоря Стрелкова:

"Под Авдеевкой пятые сутки идут ожесточённейшие бои. Наши части пытаются охватить город с юга и с севера, и взять его в окружение. С обеих сторон - очень серьёзные потери в живой силе и технике. К вчерашнему вечеру ВС РФ удалось достигнуть продвижений как южнее, так и севернее. Перерезана железнодорожная трасса на Константиновку в районе н.п. Степовое. Южнее - продолжаются атаки наших войск в районе Водяное в направлении на Северное-Тоненькое и там, вроде, тоже имеет место продвижение. Авдеевка уже в полуокружении, но удастся ли замкнуть кольцо или заставить врага отступить из города - прогнозировать не возьмусь".