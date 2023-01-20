Русский хоккеист Иван Проворов отказался выступать в поддержку ЛГБТ в США и был назван героем

Весьма популярный телеведущий американского канала "Фокс Ньюс" Такер Карлсон назвал героем российского защитника «Филадельфии Флайерc» Ивана Проворова, отказавшегося принять участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества. Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. Он объяснил, что уважает выбор каждого, но останется верным себе и своей религии. На вопрос, какая у него религия, Проворов ответил: "Русская православная".

«Самое печальное, что для этого понадобился иностранец. В хоккее полно американцев, но представить, что кто-то из них хотя бы заикнется о подобном, просто немыслимо!» — посетовал Карлсон.

Руководство НХЛ признало за Проворовым право решать, в каких акциях участвовать, но в определённых кругах поступок Проворова вызвал негодование, и, например, канадский журналист TSN Горд Миллер призвал наказать российского хоккеиста.