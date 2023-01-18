Число новобранцев в британской армии упало на 30% из-за поддержки Украины

Из-за военной поддержки Украины и ухудшения материальной базы Вооружённых сил Британии число зачисленных в армию новобранцев за год упало на 30%. Одновременно значительно увеличилось количество тех, кто решил уйти из армии по окончании контракта или по пенсионному возрасту (на 17% по сравнению с 2021 годом).

Командующий сухопутными силами ВС Британии генерал Патрик Сандерс отметил, что передача боеприпасов, оборудования и вооружений Украине ослабила боеготовность страны и привела к кадровым проблемам.