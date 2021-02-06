 

Утечка из британского Министерства обороны вскрыла плачевное состояние армии

Информация, просочившаяся из британского Министерства обороны, вскрыла удручающее состояние британской армии. 32 из 33 пехотных батальонов недоукомплектованы, сама способность армии Соединённого Королевства выполнять свои обязанности в качестве ключевого члена НАТО находится под вопросом. В качестве причины указаны плохая оплата, тяжёлые условия службы, а также решение передать набор в руки частной фирмы, принятое в 2012 году. По словам военных, после этого привлечение новобранцев в армию стало затянутым и чрезмерно осложнённым процессом, и армия "уже сейчас слишком мала, чтобы адекватно защитить Британию во всё более опасном мире". 
По словам комментатором статьи в "Дейли Мейл" (ссылка на неё дана выше), не приходится удивляться падению боеспособности армии, с тех пор как она превращена в институт, которого стыдятся, к которому не относятся с уважением. 
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APN.ru