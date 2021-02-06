Утечка из британского Министерства обороны вскрыла плачевное состояние армии

Информация , просочившаяся из британского Министерства обороны, вскрыла удручающее состояние британской армии. 32 из 33 пехотных батальонов недоукомплектованы, сама способность армии Соединённого Королевства выполнять свои обязанности в качестве ключевого члена НАТО находится под вопросом. В качестве причины указаны плохая оплата, тяжёлые условия службы, а также решение передать набор в руки частной фирмы, принятое в 2012 году. По словам военных, после этого привлечение новобранцев в армию стало затянутым и чрезмерно осложнённым процессом, и армия "уже сейчас слишком мала, чтобы адекватно защитить Британию во всё более опасном мире".

По словам комментатором статьи в "Дейли Мейл" (ссылка на неё дана выше), не приходится удивляться падению боеспособности армии, с тех пор как она превращена в институт, которого стыдятся, к которому не относятся с уважением.