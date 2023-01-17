 

Научный руководитель РВИО рассказал о происхождении украинцев

 

Термин «украинцы», использовавшийся со второй половины XVII века применительно к казачеству, был географическим, но никак не этническим, рассказал научный руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. 

«Начиная с древней Руси, потом с Московского государства украинцами или оукраинцами именовались пограничные служивые люди Московского государства, несшие службу на сторожевых заставах, на засечных чертах ну, например, по реке Оке, на Рязанщине, на сибирских, псковских окраинах, малороссийские, слободские окраины, Слобожанщина – это Харьковская область, окраины по границе Крымского ханства...

Хотелось бы подчеркнуть, что это был термин географический, который относился к окраинным людям, живущим на окраинах, но никак не этнический, который характеризует какой-то народ».

Мягков пояснил, что казачество как таковое создавалось отдельно от термина «украинцы», как сословие русского народа, оно жило на окраинных землях и защищало эти земли.

Использование слова «украинцы» в этническом и политическом смысле началось только в середине XIX века: 

«Во второй половине XIX века в политическом плане стали развивать эту мысль об украинцах как отдельном этносе наши недруги в Австро-Венгрии, которые финансировались австрийским генеральным штабом как противовес политике русского государства, которую оно проводило на этих землях, желая в конечном итоге их отторгнуть. Так что «украинцы» как самоназвание стало употребляться благодаря писательскому труду, мало основанному на документах. Термин «украинцы» в значении отдельного народа впервые утвердился в советское время, а дальше нам уже известно, как складывалась история».


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