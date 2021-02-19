 

Умер Андрей Мягков

Андрей Васильевич Мягков умер в четверг 18 февраля от сердечного приступа. Ему было 82 года.
Прощание с ним состоится 20 февраля в МХТ им. Чехова в 10:00, отпевание -- в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Похоронят Мягкова на Троекуровском кладбище в Москве. 
 
Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, приобрёл большую популярность в качестве киноактёра. Среди его наиболее известных работ - Алеша Карамазов в экранизации романа Достоевского "Братья Карамазовы", главный герой "Служебного романа" Анатолий Ефремович Новосельцев, полковник Алексей Турбин в экранизации пьесы Булгакова "Дни Турбиных"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В возрасте 60 лет от сердечного приступа умер Диего Марадона
» Прощание с Игорем Ростиславовичем Шафаревичем состоится в среду 22 февраля 2017 г.
» Прощание с Летовым
» Лапшина похоронят во вторник
» Умер народный артист Саранцев
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Съезд победителей. О чем было 6-е Всебелорусское народное собрание

Съезд победителей. О чем было 6-е Всебелорусское народное собрание

Книга для обязательного чтения

Книга для обязательного чтения

Экстремизм на экспорт

Экстремизм на экспорт

Ядерная война: страшилка или реальная перспектива?

Ядерная война: страшилка или реальная перспектива?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как белорусов видят на Западе?

Как белорусов видят на Западе?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Умер Андрей Мягков

  • 00:11
  • 229

ФБР начало расследовать смерти, которые скрывались, чтобы не дать козырь Трампу

  • 23:43
  • 252

На Украине подростка травят за нелюбовь к украинскому, в Кракове закрыли Центр русского языка

  • 23:15
  • 244

Новые страхи российской молодёжи

  • 21:46
  • 270

Всё больше учителей Британии убирают из программы Шекспира "за пропаганду нетерпимости и белого превосходства"

  • 08:37
  • 466

Пандемия привела к рекордному госдолгу, но на борьбу с "новыми штаммами" деньги найдутся

  • 22:44
  • 577
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru