Умер Андрей Мягков
- 19.02.2021, 00:11,
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Андрей Васильевич Мягков умер в четверг 18 февраля от сердечного приступа. Ему было 82 года.
Прощание с ним состоится
20 февраля в МХТ им. Чехова в 10:00, отпевание -- в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Похоронят Мягкова на Троекуровском кладбище в Москве.
Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, приобрёл большую популярность в качестве киноактёра. Среди его наиболее известных работ - Алеша Карамазов в экранизации романа Достоевского "Братья Карамазовы", главный герой "Служебного романа" Анатолий Ефремович Новосельцев, полковник Алексей Турбин в экранизации пьесы Булгакова "Дни Турбиных".