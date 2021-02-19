Умер Андрей Мягков

Андрей Васильевич Мягков умер в четверг 18 февраля от сердечного приступа. Ему было 82 года.

Прощание с ним состоится 20 февраля в МХТ им. Чехова в 10:00, отпевание -- в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Похоронят Мягкова на Троекуровском кладбище в Москве.