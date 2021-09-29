Песков назвал жителей ДНР и ЛНР "украинцами"
- 29.09.2021, 18:30,
- Новости
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире "Москва. Кремль. Путин" заявил
, что конфликт в Донбассе является "внутриукраинским":
«Все-таки это конфликт внутриукраинский. И, конечно же, он может решаться, только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом».
Также Песков в очередной раз рассказал, что Москва очень хочет претворить в жизнь Минские соглашения, но ситуация зашла в тупик по вине Киева.